Milan, Maldini: "Scudetto? Non vogliamo smettere di sognare" (Di martedì 8 dicembre 2020) 'Non mi aspettavo una striscia di imbattibilità così lunga, ma avevo già visto i primi segnali a gennaio' ha ammesso il direttore tecnico dei rossoneri, intervistato da La Gazzetta dello Sport. ... Leggi su sport.sky (Di martedì 8 dicembre 2020) 'Non mi aspettavo una striscia di imbattibilità così lunga, ma avevo già visto i primi segnali a gennaio' ha ammesso il direttore tecnico dei rossoneri, intervistato da La Gazzetta dello Sport. ...

Gazzetta_it : Oggi in #primapagina intervista esclusiva a #Maldini sul #Milan capolista. #ChampionsLeague: riecco #Ronaldo contro… - Gazzetta_it : #Maldini “Cadute e risalite: il #Milan è speciale. Non molleremo mai. @Ibra_Official e #Pioli i motori”… - sportli26181512 : Milan, Maldini: 'Scudetto? Non vogliamo smettere di sognare': Il direttore tecnico dei rossoneri ha tracciato un bi… - RaiSport : ? #Maldini: '#Scudetto? Il #Milan sta sognando e non vuole smettere di farlo' Il direttore tecnico dei #rossoneri:… - CapitanoPaolo90 : RT @DiMarzio: Paolo #Maldini racconta il momento attuale del #Milan e le ambizioni future -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Maldini Milan, Maldini: "Scudetto? Ecco cosa ha dato Ibrahimovic" Fantacalcio ® Anche Paolo Maldini tifa Monza

"Sarebbe bello per Balotelli, Berlusconi e Galliani cogliere il ritorno in Serie A" ha sottolineato l'ex campione.

Maldini: "Maradona? Mi sono sentito vuoto. Per lo Scudetto c'è anche il Napoli"

L'ex calciatore del Milan ha speso parole di grande elogio per il Pibe de Oro: 'Diego trasmetteva e trasmetterà sempre la gioia del calcio'.

"Sarebbe bello per Balotelli, Berlusconi e Galliani cogliere il ritorno in Serie A" ha sottolineato l'ex campione.L'ex calciatore del Milan ha speso parole di grande elogio per il Pibe de Oro: 'Diego trasmetteva e trasmetterà sempre la gioia del calcio'.