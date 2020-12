Mes | Recovery e Covid Le preoccupazioni di Mattarella 

Leggi su agi

(Di martedì 8 dicembre 2020) AGI - Preoccupazione, è il sentimento che si respira in queste ore al Quirinale. Da giorni la lettura delle dichiarazioni bellicose dei leader e dei partiti, i segnali di nervosismo verso l'esecutivo che via via arrivano direttamente al Colle, lo stillicidio drammatico dei dati dell'epidemia, nulla contribuisce a portare un minimo di serenità tra le stanze della prima istituzione del Paese. Il giorno cruciale sarà mercoledì, segnato in rosso sul calendario di tutta la politica italiana: ci si arriverà in un clima di sempre maggiore tensione e diffidenza reciproca tra i partiti, e tra questi e il governo. L'altolà di un drappello di parlamentari M5s alla riforma del Mes rischia di far venir meno la base parlamentare del governo, anche se in Parlamento si sta lavorando alacremente a una risoluzione che permetta a Giuseppe Conte di andare a Bruxelles senza smentire il suo ministro ...