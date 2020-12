Maurizio Borgo sarà il capo di Gabinetto di Vincenzo De Luca (Di martedì 8 dicembre 2020) Maurizio Borgo lascia l’incarico di segretario generale della Regione Calabria per assumere quello di capo di Gabinetto del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Borgo è avvocato dello Stato e era stato chiamato in Calabria il 19 giugno scorso dall’allora governatore Jole Santelli, poi scomparsa. In Campania prende il posto di Sergio De Felice, che torna al Consiglio di Stato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 8 dicembre 2020)lascia l’incarico di segretario generale della Regione Calabria per assumere quello dididel presidente della Regione Campania,Deè avvocato dello Stato e era stato chiamato in Calabria il 19 giugno scorso dall’allora governatore Jole Santelli, poi scomparsa. In Campania prende il posto di Sergio De Felice, che torna al Consiglio di Stato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Maurizio Borgo lascia l’incarico di segretario generale della Regione Calabria per assumere quello di capo di Gabinetto del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Borgo è avvocato dello ...

Maurizio Borgo lascia l'incarico di segretario generale della Regione Calabria per assumere quello di capo di Gabinetto del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Borgo è avvocato dello ...