Mario Biondi pubblica This Is Christmas Time, remake natalizio del grande classico This Is What You Are (Di martedì 8 dicembre 2020) Il tempo del presepe, dell’abete e della neve artificiale in musica è arrivato ed è maturo: Mario Biondi pubblica This Is Christmas Time, una sorpresa per tutti i fan che nel frattempo attendono un nuovo album. Il soulman siciliano ha scelto l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione, per pubblicare questa versione natalizia del grande classico This Is What You Are che nel 2006 decretò il suo esordio con grande successo. This Is Christmas Time è scritto e prodotto dallo stesso Mario Biondi insieme al songwriter britannico Nick The Nightfly ed è ... Leggi su optimagazine (Di martedì 8 dicembre 2020) Il tempo del presepe, dell’abete e della neve artificiale in musica è arrivato ed è maturo:Is, una sorpresa per tutti i fan che nel frattempo attendono un nuovo album. Il soulman siciliano ha scelto l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione, perre questa versione natalizia delIsYou Are che nel 2006 decretò il suo esordio consuccesso.Isè scritto e prodotto dallo stessoinsieme al songwriter britannico Nick The Nightfly ed è ...

Ultime Notizie dalla rete : Mario Biondi Mario Biondi dall'8 dicembre in versione natalizia con This is Christmas Time Il Messaggero Mario Biondi dall'8 dicembre in versione natalizia con “This is Christmas Time”

Mario Biondi in versione Babbo Natale. L'artista jazz catanese, 49 anni, alla fine di un anno difficile e in attesa del nuovo progetto discografico, torna per le feste con il ...

Mario Biondi in versione Babbo Natale. L'artista jazz catanese, 49 anni, alla fine di un anno difficile e in attesa del nuovo progetto discografico, torna per le feste con il ...