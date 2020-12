Marino: "Io amico di Diego, per sempre" (Di martedì 8 dicembre 2020) Si ritiene un «fortunato». Perché «aver giocato con Diego è stato un dono di Dio». Raimondo Marino, messinese, oggi 59enne, difensore del primo Napoli del Pibe, ha perso un amico prima che un campione.... Leggi su feedpress.me (Di martedì 8 dicembre 2020) Si ritiene un «fortunato». Perché «aver giocato conè stato un dono di Dio». Raimondo, messinese, oggi 59enne, difensore del primo Napoli del Pibe, ha perso unprima che un campione....

Si ritiene un «fortunato». Perché «aver giocato con Diego è stato un dono di Dio». Raimondo Marino, messinese, oggi 59enne, difensore del primo Napoli ...

Si ritiene un «fortunato». Perché «aver giocato con Diego è stato un dono di Dio». Raimondo Marino, messinese, oggi 59enne, difensore del primo Napoli ...