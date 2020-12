Lazio-Bruges 2-2 | i biancocelesti passano agli ottavi di Champions dopo vent’anni

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 8 dicembre 2020) Si chiude sul punteggio di 2-2all’Olimpico. Nonostante il pareggio, la squadra di Inzaghi passa il turno diLeague e approda. E’ stata laad andare per prima in vantaggio, con il gol di Correa al 12?. Sono bastati solo tre minuti perché i belgi raggiungessero il pareggio, con la rete di Vormer (15?), che ha sfruttato un’indecisione di Reina. Laha tenuto la barra dritta e nel secondo tempo ha raddoppiato con Immobile, che si è prima guadagnato un rigore, abbattuto da Clinton Mata, e poi lo ha trasformato con un tiro in basso a sinistra nella porta avversaria. Al 76? Vanaken porta di nuovo il Bruge in pareggio. Sul finale brividi di paura per la, che ...