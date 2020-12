Lamorgese positiva e asintomatica: 'Io sempre attentissima, non so come sia potuto accadere' (Di martedì 8 dicembre 2020) La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese è risultata positiva al test Covid 19. Ha lasciato anzitempo la riunione del Cdm. ''Sto bene, non ho sintomi, non avrei mai immaginato che potesse succedermi ... Leggi su globalist (Di martedì 8 dicembre 2020) La ministra dell'Interno Lucianaè risultataal test Covid 19. Ha lasciato anzitempo la riunione del Cdm. ''Sto bene, non ho sintomi, non avrei mai immaginato che potesse succedermi ...

