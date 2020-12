Joseph Capriati e VR|46 Racing Apparel lanciano una linea

Leggi su corrierenazionale

(Di martedì 8 dicembre 2020)insieme per una capsule collection. La collezione è disponibile, ecco dove trovarla L’adrenalina del club e quella dei circuiti, il sound della cassa e quello del motore. Musica e moto: due mondi distanti eppure vicinissimi, uniti per la prima volta in una partnership inedita.hanno… L'articolounaCorriere Nazionale.