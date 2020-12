Il Qatar parteciperà alle qualificazioni in Europa per i Mondiali… in Qatar (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il Qatar potrebbe giocare le gare di qualificazioni verso i Mondiali 2022 in un girone europeo in preparazione del torneo che vedrà il paese arabo come organizzatore. Il gruppo in cui potrebbe essere inserito è quello composto da Irlanda, Portogallo, Lussemburgo, Serbia e Azerbaigian e i punti ottenuti da e contro il Qatar non saranno essere decisivi ai fini della classifica definitiva. Leggi su fanpage (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ilpotrebbe giocare le gare diverso i Mondiali 2022 in un girone europeo in preparazione del torneo che vedrà il paese arabo come organizzatore. Il gruppo in cui potrebbe essere inserito è quello composto da Irlanda, Portogallo, Lussemburgo, Serbia e Azerbaigian e i punti ottenuti da e contro ilnon saranno essere decisivi ai fini della classifica definitiva.

