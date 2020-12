“Il possesso palla è roba da filosofi”, Mourinho domina la Premier con catenaccio e contropiede (Di martedì 8 dicembre 2020) Batte l’Arsenal con due gol in contropiede, poi va in tv, quella brasiliana, da dominatore della Premier League e si toglie una decina di tonnellate di sassolini dalle scarpe. Mourinho è di nuovo lo Special One, ma soprattutto è il nuovo profeta del catenaccio. E se lo dicesse in italiano, lo chiamerebbe proprio così: “catenaccio”. Con orgoglio. In tv Redknapp e Souness hanno detto che il Tottenham non è bello da vedere. Lui, lo Special One, risponde così: “Questa storia del possesso palla è più per i filosofi dello sport che per me. Nessuno mi ha mai sentito dire ‘Ho perso quella partita ma ho fatto più possesso palla’. Non mi avete mai sentito dire niente del genere. Potreste avermi sentito dire ‘Abbiamo perso quella ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 8 dicembre 2020) Batte l’Arsenal con due gol in, poi va in tv, quella brasiliana, datore dellaLeague e si toglie una decina di tonnellate di sassolini dalle scarpe.è di nuovo lo Special One, ma soprattutto è il nuovo profeta del. E se lo dicesse in italiano, lo chiamerebbe proprio così: “”. Con orgoglio. In tv Redknapp e Souness hanno detto che il Tottenham non è bello da vedere. Lui, lo Special One, risponde così: “Questa storia delè più per i filosofi dello sport che per me. Nessuno mi ha mai sentito dire ‘Ho perso quella partita ma ho fatto più’. Non mi avete mai sentito dire niente del genere. Potreste avermi sentito dire ‘Abbiamo perso quella ...

