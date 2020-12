Il Parma non decolla ed esplode la polemica via social con Liverani (Di martedì 8 dicembre 2020) Il Parma ha pareggiato contro il Benevento. Delusione in casa ducale per i risultati altalenanti. Ed è polemica via social con Liverani Ai tempi dei social la polemica corre via social. In casa Parma c’è maretta dopo il pareggio conquistato in casa contro il Benevento. Uno scialbo 0-0 al Tardini, i tifosi e l’ambiente si aspettavano una vittoria per dare seguito al successo di una settimana fa contro il Genoa. Gli aspetti positivi però non mancano: prosegue la striscia positiva interna del Parma, la squadra di Liverani è imbattuta da quattro turni al Tardini. E non è un aspetto da sottovalutare. I tifosi però, come detto, non hanno gradito l’ultimo pareggio. I crociati faticano a trovare trame di gioco offensive, come ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Ilha pareggiato contro il Benevento. Delusione in casa ducale per i risultati altalenanti. Ed èviaconAi tempi deilacorre via. In casac’è maretta dopo il pareggio conquistato in casa contro il Benevento. Uno scialbo 0-0 al Tardini, i tifosi e l’ambiente si aspettavano una vittoria per dare seguito al successo di una settimana fa contro il Genoa. Gli aspetti positivi però non mancano: prosegue la striscia positiva interna del, la squadra diè imbattuta da quattro turni al Tardini. E non è un aspetto da sottovalutare. I tifosi però, come detto, non hanno gradito l’ultimo pareggio. I crociati faticano a trovare trame di gioco offensive, come ...

MAPOFJUNGHOSEOK : il fatto che i woosan non siano a pari merito in prima posizione testimonia il fatto che voi abbiate il prosciutto… - diavolisempre : Non so se vale la pena schierarlo, ma Ibra domenica sarà disponibile. Io lo avevo detto che sarebbe rientrato con i… - RosannaVaroli : Coronavirus, al Maggiore di Parma 193 pazienti. 'Non commettiamo gli errori dell'estate' - OfficialRei7 : No no niente Parma, se stanno bene li mettiamo in panca e basta, li facciamo entrare solo in casi estremi... non ri… - Maxredblack1 : @PieEnne Gabbia assolutamente non lo rischierei. Se si fa male giochi col parma con duarte. Idem tonali. -

Ultime Notizie dalla rete : Parma non Coronavirus, al Maggiore di Parma 193 pazienti. "Non commettiamo gli errori dell'estate" La Repubblica Il Parma non decolla ed esplode la polemica via social con Liverani

Il Parma ha pareggiato contro il Benevento. Delusione in casa ducale per i risultati altalenanti. Ed è polemica via social con Liverani ...

Milan, Ibrahimovic: decisi la data del rientro e chi gli farà posto

L'attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic ha superato l'ultima visita medica. Zlatan Ibrahimovic sta per tornare a disposizione di Stefano Pioli: l'attaccante svedese, infortunatosi al bicipite femor ...

Il Parma ha pareggiato contro il Benevento. Delusione in casa ducale per i risultati altalenanti. Ed è polemica via social con Liverani ...L'attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic ha superato l'ultima visita medica. Zlatan Ibrahimovic sta per tornare a disposizione di Stefano Pioli: l'attaccante svedese, infortunatosi al bicipite femor ...