GF Vip 5, Elisabetta Gregoraci sul suo ex: "Non era più amore ma una cosa malata"

La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip è stata a dir poco entusiasmante. Una delle protagoniste indiscusse delle scorse ore è stata indubbiamente Elisabetta Gregoraci. Ha abbandonato il reality dopo aver condiviso l'avventura con i suoi coinquilini per ben 80 giorni. Prima di lasciare la casa del GF Alfonso Signorini aveva invitato la showgirl calabrese a recarsi presso la mistery room dove ha incontrato Pierpaolo Pretelli ed è lì che è scattato il bacio sotto gli occhi di tutti. A questo punto è lecito chiedersi cosa succederà tra i due una volta terminato il Grande Fratello Vip. Ma Elisabetta Gregoraci ha anche dovuto fare i conti con i gossip sui suoi presunti flirt che non si sono mai placati durante la sua permanenza nel reality.

