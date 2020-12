Fisco: su app Io registrati in giornata quasi 2,3 mln strumenti pagamento (Di martedì 8 dicembre 2020) Milano, 8 dic. (Adnkronos) - All'avvio del cashback di Stato sono stati registrati 2,3 milioni di strumenti di pagamento malgrado i rallentamenti. Gli utenti hanno registrato sull'app Io 1.157.840 carte di debito o credito che si aggiungono a 122.685 carte PagoBancomat. Dai sistemi alternativi all'app Io messi a disposizione sui canali di altri soggetti aderenti al programma sono stati attivati complessivamente per il Cashback 975.573 strumenti di pagamento elettronici. Il totale degli strumenti di pagamento elettronici già attivati ad oggi per partecipare al Cashback sono 2.256.098, "malgrado i rallentamenti riscontrati dagli utenti nelle scorse ore sulla sezione Portafoglio dell'app IO dei quali ci scusiamo", spiega una nota. Sull'app Io prosegue l'enorme volume di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) Milano, 8 dic. (Adnkronos) - All'avvio del cashback di Stato sono stati2,3 milioni didimalgrado i rallentamenti. Gli utenti hanno registrato sull'app Io 1.157.840 carte di debito o credito che si aggiungono a 122.685 carte PagoBancomat. Dai sistemi alternativi all'app Io messi a disposizione sui canali di altri soggetti aderenti al programma sono stati attivati complessivamente per il Cashback 975.573dielettronici. Il totale deglidielettronici già attivati ad oggi per partecipare al Cashback sono 2.256.098, "malgrado i rallentamenti riscontrati dagli utenti nelle scorse ore sulla sezione Portafoglio dell'app IO dei quali ci scusiamo", spiega una nota. Sull'app Io prosegue l'enorme volume di ...

TV7Benevento : Fisco: su app Io registrati in giornata quasi 2,3 mln strumenti pagamento... - Esterin62237737 : RT @eurolex2015: @EliseiNicole Ma quando mai.....solo x i boccoloni....che non si sono accorti che ennesima app per raccolta informazioni p… - Luciano06815942 : RT @eurolex2015: @EliseiNicole Ma quando mai.....solo x i boccoloni....che non si sono accorti che ennesima app per raccolta informazioni p… - condaghe : @GPGualaccini @GiuliaCortese1 @doonie @marcoregni @FilippoPetti @ManuelaBellipan @Dio @paoloigna1 @GaetanoScavuzzo… - MassiSilver : @GuidoAnzuoni @LucaBallabio1 si ma non è come copiare una foto dal cellulare... hanno database su specifiche applic… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco app Fisco: su app Io registrati in giornata quasi 2,3 mln strumenti pagamento La Sicilia Fisco: su app Io registrati in giornata quasi 2,3 mln strumenti pagamento

Condividi questo articolo:Milano, 8 dic. (Adnkronos) – All’avvio del cashback di Stato sono stati registrati 2,3 milioni di strumenti di pagamento malgrado i rallentamenti. Gli utenti hanno registrato ...

Nuovo aggiornamento dell’App IO, il Cashback risulta attivo ma c’è ancora qualche complicazione

Il bug di questi giorni, che impediva la corretta registrazione al piano Cashback di Natale, sembrerebbe essere stato superato. Tutto risolto dunque? Non proprio.

Condividi questo articolo:Milano, 8 dic. (Adnkronos) – All’avvio del cashback di Stato sono stati registrati 2,3 milioni di strumenti di pagamento malgrado i rallentamenti. Gli utenti hanno registrato ...Il bug di questi giorni, che impediva la corretta registrazione al piano Cashback di Natale, sembrerebbe essere stato superato. Tutto risolto dunque? Non proprio.