Detto Fatto torna in onda dopo la sospensione: Bianca Guaccero conferma su Instagram (Di martedì 8 dicembre 2020) dopo settimane di pausa, Bianca Guaccero è pronta a tornare in onda con il suo programma del pomeriggio di Rai Due Detto Fatto. A portare alla sospensione dello show erano state alcune polemiche, suscitate dal tutorial ‘come fare la spesa sui tacchi’, considerato da molti inopportuno. Sono stati giorni davvero difficili per Bianca Guaccero, che dopo la messa in onda del tutorial della giovane Pole Dancer Emily Angelillo, è stata investita da tantissime critiche. Un siparietto che voleva avere toni comici, ma che, di Fatto, non è riuscito nel suo intento risultando, per molti, offensivo. dopo essersi resa conto dell’errore, la conduttrice si è presa ... Leggi su dilei (Di martedì 8 dicembre 2020)settimane di pausa,è pronta are incon il suo programma del pomeriggio di Rai Due. A portare alladello show erano state alcune polemiche, suscitate dal tutorial ‘come fare la spesa sui tacchi’, considerato da molti inopportuno. Sono stati giorni davvero difficili per, chela messa indel tutorial della giovane Pole Dancer Emily Angelillo, è stata investita da tantissime critiche. Un siparietto che voleva avere toni comici, ma che, di, non è riuscito nel suo intento risultando, per molti, offensivo.essersi resa conto dell’errore, la conduttrice si è presa ...

IlContiAndrea : Il camaleontico #RenatoZero straordinario, ha fatto da apripista a chi è arrivato dopo. Ha ragione lui quando dice… - romeoagresti : #Pirlo: “Non credo di aver detto cose così forti a Benevento. Sono state frasi di circostanza. Bisogna gestire megl… - matteorenzi : Al Premier ho detto: rilancia sulla politica, non aver paura di una squadra forte. Gli ho suggerito di incoraggiare… - NotLad98589835 : Giacomo dice che Maria Teresa 'non è normale. C'è un disturbo sotto'. Detto da uno che sembra l'uomo plastica e st… - PancakeItaliano : RT @rosiierix: guardate come sono figo ho fatto dire troia a tutto twitter ahahaha guardate ho detto a una twitterina che è una troiA solo… -