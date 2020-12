Città malate | ripensarle dopo Covid di A Ferrazzi

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 8 dicembre 2020) (di Andrea, senatore Pd, primo firmatario del ddl sulla rigenerazione urbana) Nel nostro Paese, caso quasi unico in Occidente, manca una politica nazionale per le. Fatto assai paradossale, per una nazione nata dai cento Comuni. E manca l’organismo di coordinamento politico nazionale capace di orientare e far sintesi tra mille soggetti e istituzioni. Abbiamo visto negli anni progetti importanti (Piano, Bando Periferie...) ma si è trattato di interventi senza un disegno complessivo, senza continuità, privi di un finanziamento organico e stabile nel tempo. Siamo in presenza di “deliranti”, ovveronelle quali si assiste da un lato a una continua espansione senza limiti di consumo del suolo (sprawl urbano), dall’altro all’aumento delle aree urbane dismesse (cosiddetto ...