"Chiedo i danni a Salvini in tribunale. Mi ha usato per far rinascere la Lega". Con che faccia? A cosa si è ridotta la Boldrini (Di martedì 8 dicembre 2020) Ora, per tornare al centro dell'attenzione e del dibattito, Laura Boldrini estrae il proverbiale coniglio dal cilindro: "Ho intrapreso un'azione Legale contro Matteo Salvini, una causa civile al tribunale di Milano per risarcimento danni", rivela in un'intervista al Corriere della Sera. Ma danni per cosa? "Per una massiccia strumentalizzazione della mia persona attraverso una campagna d'odio che non ha precedenti. Massiccia e duratura, e dai toni virulenti". E ancora, la Boldrini sottolinea che si tratta "del mio nome associato ai crimini commessi dai migranti, come se io avessi la responsabilità di quelle azioni delinquenziali. Ma per capire dovremmo andare con ordine". Un fiume in piena, la fu presidente, secondo cui, quando la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) Ora, per tornare al centro dell'attenzione e del dibattito, Lauraestrae il proverbiale coniglio dal cilindro: "Ho intrapreso un'azionele contro Matteo, una causa civile aldi Milano per risarcimento", rivela in un'intervista al Corriere della Sera. Maper? "Per una massiccia strumentalizzazione della mia persona attraverso una campagna d'odio che non ha precedenti. Massiccia e duratura, e dai toni virulenti". E ancora, lasottolinea che si tratta "del mio nome associato ai crimini commessi dai migranti, come se io avessi la responsabilità di quelle azioni delinquenziali. Ma per capire dovremmo andare con ordine". Un fiume in piena, la fu presidente, secondo cui, quando la ...

