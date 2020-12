Cashback, abbiamo provato a utilizzare l’app «IO» ed è andata male (Di martedì 8 dicembre 2020) La misura adottata dal governo per incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici sta facendo i conti coi disservizi dell'applicazione “IO” che impedisce a moltissimi utenti di registrare le carte di pagamento fornendo un errore generico e invitando a riprovare Leggi su ilsole24ore (Di martedì 8 dicembre 2020) La misura adottata dal governo per incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici sta facendo i conti coi disservizi dell'applicazione “IO” che impedisce a moltissimi utenti di registrare le carte di pagamento fornendo un errore generico e invitando a riprovare

NicoLino321 : RT @filipio_: Con #immuni gli rubavano i dati, invece per avere il #cashback stanno inserendo iban, carta di credito e anche colore delle m… - FlorencePirocca : RT @filipio_: Con #immuni gli rubavano i dati, invece per avere il #cashback stanno inserendo iban, carta di credito e anche colore delle m… - esilisola : RT @RoxiscRosi: Con Immuni gli rubavano i dati. Invece per avere il cashback stanno inserendo Iban, carta di credito e anche colore delle… - biagiosimonetta : Cashback, abbiamo provato a utilizzare l’app «IO» ed è andata male - Il Sole 24 ORE @sole24ore - Ginu_x : - Si è rotta la sezione 'portafoglio' *Rimuovi sezione portafoglio* - Abbiamo migliorato le prestazioni. #IO… -