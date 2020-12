Basket, Serie A 2020: Sasha Djordjevic reintegrato alla Virtus Bologna, che perde Marco Belinelli per affaticamento (Di martedì 8 dicembre 2020) Le 48 ore di fuoco in casa Virtus Bologna sembrano arrivate ad una soluzione, con il tecnico serbo Sasha Djordjevic che è stato reintegrato alla guida tecnica del team bianco-nero, a distanza di un solo giorno dalla clamorosa decisione societaria di ieri, che ha scatenato parecchi malumori interni, portando quasi all’esclusione il play Stefan Markovic, ora confermato. Nel frattempo, il debutto in campo di Marco Belinelli con la canotta della Virtus Bologna sembra non arrivare mai, ed è notizia dell’ultima ora la sua assenza anche in Eurocup contro il Monaco, dovuta ad un affaticamento muscolare agli adduttori, accusato domenica 6 dicembre, dopo la sconfitta contro Brescia in ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020) Le 48 ore di fuoco in casasembrano arrivate ad una soluzione, con il tecnico serboche è statoguida tecnica del team bianco-nero, a distanza di un solo giorno dclamorosa decisione societaria di ieri, che ha scatenato parecchi malumori interni, portando quasi all’esclusione il play Stefan Markovic, ora confermato. Nel frattempo, il debutto in campo dicon la canotta dellasembra non arrivare mai, ed è notizia dell’ultima ora la sua assenza anche in Eurocup contro il Monaco, dovuta ad unmuscolare agli adduttori, accusato domenica 6 dicembre, dopo la sconfitta contro Brescia in ...

PianetaBasketIT : Tutto pronto per la sfida di Serie A2 @LNPSOCIAL tra @DerthonaBasket e @basket_torino ?? Emiliano Latino Diretta:… - Eurosport_IT : ?? Incredibile marcia indietro a meno 24 ore dall'esonero! #Djordjevic | #EurosportBASKET - Gazzetta_it : Basket, Serie A: #Virtus verso il dietrofront: torna #Djordjevic? - danisailor7 : RT @MarcoAMunno: Da quando la F ha raggiunto la Virtus in Serie A, si é parlato del ritorno del basket d'alto livello a Bologna riferendosi… - fenomenogabry : RT @Eurosport_IT: A Scottie Pippen non è piaciuto molto 'The Last Dance' ?????? ?? -