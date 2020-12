Barcellona, i convocati per la Juventus: due recuperi in difesa per Koeman (Di martedì 8 dicembre 2020) convocati Barcellona per la Juventus: la lista diramata da Ronald Koeman per la sfida di Champions League contro i bianconeri Nel giorno di Barcellona-Juventus, il tecnico Koeman ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Champions League. Il tecnico recupera Araujo e Umtiti, mentre Dembélé è fuori dalla lista per un problema muscolare. La lista: Ter Stegen, Dest, Araujo, Sergio, Alena, Griezmann, Pjanic, Braithwaite, Messi, Riqui Puig, Neto, Coutinho, Lenglet, Pedri, Trincao, Jordi Alba, Matheus, De Jong, Umtiti, Junior, Inaki Pena, Mingueza, Konrad. ? SQUAD LIST!? #BarçaJuventus pic.twitter.com/LIfvlS0VOv— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 8, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 dicembre 2020)per la: la lista diramata da Ronaldper la sfida di Champions League contro i bianconeri Nel giorno di, il tecnicoha diramato la lista deiper la sfida di Champions League. Il tecnico recupera Araujo e Umtiti, mentre Dembélé è fuori dalla lista per un problema muscolare. La lista: Ter Stegen, Dest, Araujo, Sergio, Alena, Griezmann, Pjanic, Braithwaite, Messi, Riqui Puig, Neto, Coutinho, Lenglet, Pedri, Trincao, Jordi Alba, Matheus, De Jong, Umtiti, Junior, Inaki Pena, Mingueza, Konrad. ? SQUAD LIST!? #Barçapic.twitter.com/LIfvlS0VOv— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 8, 2020 Leggi su Calcionews24.com

