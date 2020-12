Anche il cashback parte con un flop. App bloccata per tre italiani su quattro (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Quattordicimila accessi al secondo per l’"App Io" per i rimborsi sugli acquisti online. Più di sette milioni l’hanno già scaricata Assalto sottovalutato: “Sistema tarato su numeri alti ma non eccezionali”. Le scuse di Palazzo Chigi: i disagi potrebbero continuare Leggi su repubblica (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Quattordicimila accessi al secondo per l’"App Io" per i rimborsi sugli acquisti online. Più di sette milioni l’hanno già scaricata Assalto sottovalutato: “Sistema tarato su numeri alti ma non eccezionali”. Le scuse di Palazzo Chigi: i disagi potrebbero continuare

