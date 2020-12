Zingaretti: 8 mln per cinema, teatri e associazioni (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma – Non si ferma l’impegno della Regione Lazio a sostegno delle realta’ culturali e sportive del territorio messe in difficolta’ dalla seconda ondata della pandemia. Sono a disposizione 4 nuovi avvisi pubblici a sportello, gestiti dalla societa’ regionale in house LAZIOcrea S.p.A., per la concessione di contributi una tantum a fondo perduto destinati a teatri, cinema, associazioni culturali e di Promozione Sociale (online da oggi) e ad associazioni e Societa’ Sportive Dilettantistiche del Lazio (in arrivo mercoledi’ 9 dicembre). Le misure prevedono un contributo straordinario di 8 milioni di euro complessivi cosi’ suddivisi: 1,3 milioni destinati ai teatri, 1,7 milioni per i cinema, 4 milioni ad associazioni culturali e APS e 2 milioni per ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma – Non si ferma l’impegno della Regione Lazio a sostegno delle realta’ culturali e sportive del territorio messe in difficolta’ dalla seconda ondata della pandemia. Sono a disposizione 4 nuovi avvisi pubblici a sportello, gestiti dalla societa’ regionale in house LAZIOcrea S.p.A., per la concessione di contributi una tantum a fondo perduto destinati aculturali e di Promozione Sociale (online da oggi) e ade Societa’ Sportive Dilettantistiche del Lazio (in arrivo mercoledi’ 9 dicembre). Le misure prevedono un contributo straordinario di 8 milioni di euro complessivi cosi’ suddivisi: 1,3 milioni destinati ai, 1,7 milioni per i, 4 milioni adculturali e APS e 2 milioni per ...

Dietro a tutto questo ci sono professionalità importanti che non lasceremo da sole perché presto potremo ripartire e lo faremo insieme e più forti”, conclude il Presidente Zingaretti. Per i Teatri, la ...

