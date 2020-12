Vigili del fuoco intervengono per una fuga di gas, poi la scoperta: all’interno della casa ci sono due ragazzini decapitati (Di lunedì 7 dicembre 2020) Una squadra di Vigili del fuoco intervenuta dopo la segnalazione di una fuga di gas ha fatto una scoperta raccapricciante: all’interno dell’abitazione da cui proveniva l’odore di gas c’erano i corpi di due ragazzini di 2 e 13 anni decapitati e con i segni di ferite di arma da taglio. È successo lo scorso venerdì 4 dicembre a Lancaster, nei pressi di Los Angeles, in California, come riferisce il Los Angeles Times: la polizia ha arrestato il padre delle vittime, un personal trainer 34 enne, ora detenuto in carcere con una cauzione di due milioni di dollari. Secondo quanto riferisce il quotidiano californiano, a lanciare l’allarme erano stati alcuni residenti della zona, che avevano chiamato i Vigili del fuoco preoccupati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Una squadra didelintervenuta dopo la segnalazione di unadi gas ha fatto unaraccapricciante:dell’abitazione da cui proveniva l’odore di gas c’erano i corpi di duedi 2 e 13 annie con i segni di ferite di arma da taglio. È successo lo scorso venerdì 4 dicembre a Lancaster, nei pressi di Los Angeles, in California, come riferisce il Los Angeles Times: la polizia ha arrestato il padre delle vittime, un personal trainer 34 enne, ora detenuto in carcere con una cauzione di due milioni di dollari. Secondo quanto riferisce il quotidiano californiano, a lanciare l’allarme erano stati alcuni residentizona, che avevano chiamato idelpreoccupati ...

