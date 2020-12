(Di lunedì 7 dicembre 2020) Sabato 5 dicembre è andato in onda l'evento web "Lo sport ai tempi del Covid: criticità e prospettiva di ripartenza" organizzato dalla Scuola Palermitana di Diritto Sportivo presso il Dipartimento Scienze Politiche e delle relazioni internazionali - DEMS dell'Università degli Studi di Palermo. L'evento si è svolto in diretta streaming su Mediagol.it con la partecipazione straordinaria del presidente di Lega Pro Francesco. Relatori dell'incontro la Prof.ssa Laura Santoro ed il Prof. Giuseppe Liotta con la presenza straordinaria del Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico Dott. Francesco.Durante una specifica sessione del webinar, il presidenteha risposto alle domande degli spettatori collegati e dei giornalisti presenti all'evento Leandro Ficarra da Palermo (Mediagol.it), Attilio Scuderi da ...

WiAnselmo : #Video Ghirelli, riforma campionati: 'Calcio ad un punto critico. Nuova formula B1-B2? Ho la mia idea'… - Mediagol : #Video Ghirelli, riforma campionati: 'Calcio ad un punto critico. Nuova formula B1-B2? Ho la mia idea'… - WiAnselmo : Il presidente Ghirelli ospite del webinar 'Lo sport ai tempi del Covid: criticità e prospettiva di ripartenza'. Dir… - Mediagol : Il presidente Ghirelli ospite del webinar 'Lo sport ai tempi del Covid: criticità e prospettiva di ripartenza'. Dir… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Ghirelli

Mediagol.it

Un blitz sotto la sede del club per protestare contro l'incertezza societaria, con momenti di tensione che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. E' quanto è successo ieri nel tardo pom ...Sono molto preoccupato, il credito d'imposta sulle sponsorizzazioni sportive è stato approvato ad agosto e, ad oggi, non c'è ancora il decreto attuativo": lo afferma in una nota il presidente della Le ...