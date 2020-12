Uomini e Donne va in pausa: ecco quando torna il programma di Maria De Filippi (Di lunedì 7 dicembre 2020) Uomini e Donne va in pausa in occasione dell’Immacolata, martedì 8 dicembre, ma a differenza degli altri anni non si tratterà solo di un giorno perché il programma di Maria De Filippi non andrà in onda neanche lunedì 7, con grande dispiacere di migliaia di fan. Ma questa breve pausa pre-natalizia è solo un preludio della pausa natalizia vera e propria, che quest’anno sarà insolitamente lunga: comincerà infatti già il 18 dicembre e si concluderà ben oltre l’Epifania (anche se in questo caso non siamo ancora in grado di darvi una data ufficiale. Nel frattempo però le registrazioni continuano e la sensazione è che anche quest’anno il rischio è di trovarsi molto indietro con la messa in onda, cosa che di solito rende difficile seguire correttamente le ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 7 dicembre 2020)va inin occasione dell’Immacolata, martedì 8 dicembre, ma a differenza degli altri anni non si tratterà solo di un giorno perché ildiDenon andrà in onda neanche lunedì 7, con grande dispiacere di migliaia di fan. Ma questa brevepre-natalizia è solo un preludio dellanatalizia vera e propria, che quest’anno sarà insolitamente lunga: comincerà infatti già il 18 dicembre e si concluderà ben oltre l’Epifania (anche se in questo caso non siamo ancora in grado di darvi una data ufficiale. Nel frattempo però le registrazioni continuano e la sensazione è che anche quest’anno il rischio è di trovarsi molto indietro con la messa in onda, cosa che di solito rende difficile seguire correttamente le ...

