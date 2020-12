Traffico Roma del 07-12-2020 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi poco e laregistrato in città unica segnalazione di rilievo sulla-firenze dove ci sono code per incidente tra la diramazione dinord l’uscita di Ponzanono Soratte in direzione Firenze code anche sulla diramazione diSud dallo svincolo di Torrenova fino all’innesto con il raccordo per le difficoltà di immissione in città ricordiamo che sono aperte le zone alimitato Fino al prossimo 15 gennaio varchi disattivate ingresso libero in a centro Trastevere Tridente falce San Lorenzo all’appio Latino chiusa per voragine via Latina all’altezza di via Luzio verso via Cesare Baronio chiuse anche via della Caffarella verso via Latina e via Cesare Baronio ...