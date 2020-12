“Se non riceveremo aiuti saremo costretti a venire a vivere a Montecitorio” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Italia, Paese meraviglioso: ricco di cultura, di posti fantastici, di eccellenze, di imprenditori e lavoratori che mettono il cuore in quello che fanno e che non si arrendono nonostante le difficoltà. Ma non si può continuare in questa maniera, il governo sta abbandonando intere categorie piegate dalla situazione che anche loro, per incapacità, hanno creato. Perchè diciamocelo, oramai è chiaro, che la sventura non sia stata solo il covid. Le numerosissime vostre testimonianze che riceviamo lo dimostrano. Perchè dobbiamo ridurci così? Noi non ci fermiamo, continueremo a pubblicare le vostre testimonianze. Non possono ignorarci! Roberto Cortinovis usa poche parole ma lo dice chiaramente: “Buona sera, ho un ristorante e non ho ricevuto ancora il ristoro. Cordiali saluti”. Domenico Scordo: “Agenzie di Viaggio e Tour Operator 0 ristori da Aprile e fatturato al -100%. Mibac non dà ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 7 dicembre 2020) Italia, Paese meraviglioso: ricco di cultura, di posti fantastici, di eccellenze, di imprenditori e lavoratori che mettono il cuore in quello che fanno e che non si arrendono nonostante le difficoltà. Ma non si può continuare in questa maniera, il governo sta abbandonando intere categorie piegate dalla situazione che anche loro, per incapacità, hanno creato. Perchè diciamocelo, oramai è chiaro, che la sventura non sia stata solo il covid. Le numerosissime vostre testimonianze che riceviamo lo dimostrano. Perchè dobbiamo ridurci così? Noi non ci fermiamo, continueremo a pubblicare le vostre testimonianze. Non possono ignorarci! Roberto Cortinovis usa poche parole ma lo dice chiaramente: “Buona sera, ho un ristorante e non ho ricevuto ancora il ristoro. Cordiali saluti”. Domenico Scordo: “Agenzie di Viaggio e Tour Operator 0 ristori da Aprile e fatturato al -100%. Mibac non dà ...

