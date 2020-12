Prima della Scala, è andata in scena l'Italia con la voglia di riscatto (Di lunedì 7 dicembre 2020) Emozione è la parola più usata nelle chat, per commentare l’impresa del Teatro alla Scala di Milano, ottimamente compiuta in poco più di 10 giorni!! Sarà che avevamo tutti un gran bisogno di immergerci nella bellezza, che anche il cellulare non smetteva di vibrare per i commenti di amici, parenti e colleghi con cui abbiamo virtualmente condiviso lo spettacolo mandato in onda su Rai 1 ieri pomeriggio. Molto prolifera di commenti la chat di Cultura Italiae, con cui mi sono preparata a questo evento di apertura. Domenica sera grazie alla disponibilità del Maestro Davide Livermore e di Cultura Italiae ho potuto assistere on line alla “Prima della Prima” godendo di alcune anticipazioni di quanto magicamente è accaduto nel tempio della lirica mondiale di Milano. E’ ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) Emozione è la parola più usata nelle chat, per commentare l’impresa del Teatro alladi Milano, ottimamente compiuta in poco più di 10 giorni!! Sarà che avevamo tutti un gran bisogno di immergerci nella bellezza, che anche il cellulare non smetteva di vibrare per i commenti di amici, parenti e colleghi con cui abbiamo virtualmente condiviso lo spettacolo mandato in onda su Rai 1 ieri pomeriggio. Molto prolifera di commenti la chat di Culturae, con cui mi sono preparata a questo evento di apertura. Domenica sera grazie alla disponibilità del Maestro Davide Livermore e di Culturae ho potuto assistere on line alla “” godendo di alcune anticipazioni di quanto magicamente è accaduto nel tempiolirica mondiale di Milano. E’ ...

