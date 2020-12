Prato, coppia di anziani malati di Covid ritratti mano nella mano sorridenti e felici (Di lunedì 7 dicembre 2020) La storia della coppia di anziani malati di Covid di 90 anni ricoverati nello stesso ospedale ha fatto già il giro d’Italia. Vengono ritratti vicini nella stessa foto che si tengono la mano e sorridono. Gli infermieri mandano la foto ai figli degli anziani: neanche il ricovero li ha separati né ha scalfito il loro sentimento. >> Morta per Covid Lidia Menapace: addio all’ex partigiana che rifiutò l’uso delle armi Gli anziani con il Covid: Ivo e Livia Nell’ospedale di Prato ci sono due anziani malati di Covid. Lui si chiama Ivo Landi ed ha 93 anni e lei invece è Livia Arrighini che di anni ne ha 88. Sono stati ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) La storia delladididi 90 anni ricoverati nello stesso ospedale ha fatto già il giro d’Italia. Vengonovicinistessa foto che si tengono lae sorridono. Gli infermieri mandano la foto ai figli degli: neanche il ricovero li ha separati né ha scalfito il loro sentimento. >> Morta perLidia Menapace: addio all’ex partigiana che rifiutò l’uso delle armi Glicon il: Ivo e Livia Nell’ospedale dici sono duedi. Lui si chiama Ivo Landi ed ha 93 anni e lei invece è Livia Arrighini che di anni ne ha 88. Sono stati ...

fanpage : Mano nella mano anche in ospedale, la storia della coppia di 90enni che sconfigge il Covid a Prato - zazoomblog : Prato coppia di anziani malati di Covid ritratti mano nella mano sorridenti e felici - #Prato #coppia #anziani… - Robherto72 : RT @fanpage: Mano nella mano anche in ospedale, la storia della coppia di 90enni che sconfigge il Covid a Prato - Marilenapas : RT @fanpage: Mano nella mano anche in ospedale, la storia della coppia di 90enni che sconfigge il Covid a Prato - occhio_notizie : La forza dell'amore? -