Panico a Mediaset: blackout in diretta, non si vede più niente (Video) (Di lunedì 7 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Panico negli studi Mediaset: un blackout colpisce all’improvviso gli studi di Canale 5, le luci si spengono. Non si vede più niente. Sono attimi di Panico negli studi Mediaset di Canale 5: durante Live – Non è la D’Urso, infatti, si è verificato un vero e proprio blackout che ha mandato tutti i telespettatori, oltre Leggi su youmovies (Di lunedì 7 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.negli studi: uncolpisce all’improvviso gli studi di Canale 5, le luci si spengono. Non sipiù. Sono attimi dinegli studidi Canale 5: durante Live – Non è la D’Urso, infatti, si è verificato un vero e proprioche ha mandato tutti i telespettatori, oltre

valee_101 : RT @tufossimusica: Sevgili Geçmis (Come Sorelle) è stata acquistata e trasmessa dalla mediaset pur avendo un cast praticamente sconosciuto… - UDeglistronzi : @Massimi46552023 @FratellidItalia @GiorgiaMeloni 2 quello che dicono le opposizioni sono solo parole per aizzare il… - littlemixftlodo : RT @tufossimusica: Sevgili Geçmis (Come Sorelle) è stata acquistata e trasmessa dalla mediaset pur avendo un cast praticamente sconosciuto… - aliceinthewo103 : RT @tufossimusica: Sevgili Geçmis (Come Sorelle) è stata acquistata e trasmessa dalla mediaset pur avendo un cast praticamente sconosciuto… - tufossimusica : Sevgili Geçmis (Come Sorelle) è stata acquistata e trasmessa dalla mediaset pur avendo un cast praticamente sconosc… -

Ultime Notizie dalla rete : Panico Mediaset Panico a Mediaset: blackout in diretta, non si vede più niente (Video) YouMovies Panico a Mediaset: blackout in diretta, non si vede più niente (Video)

Panico negli studi Mediaset: un blackout colpisce all'improvviso gli studi di Canale 5, le luci si spengono. Non si vede più niente.

Live-Non è la d’Urso, blackout in diretta: cala il buio, la reazione di Barbara

Durante la diretta di domenica 6 dicembre c'è stata un inconveniente tecnico che ha lasciato al buio per diversi minuti la trasmissione ...

Panico negli studi Mediaset: un blackout colpisce all'improvviso gli studi di Canale 5, le luci si spengono. Non si vede più niente.Durante la diretta di domenica 6 dicembre c'è stata un inconveniente tecnico che ha lasciato al buio per diversi minuti la trasmissione ...