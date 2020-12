(Di lunedì 7 dicembre 2020) Il governatore ha detto: «Lavoreremo insieme per indurre il Governo a mantenere le sue quote in Mps e per fermare il processo, di cui si paventa un'accelerazione, per lacon

agenziaimpress : Futuro #Mps. Il governatore @EugenioGiani incontra i sindacati: «Lavoriamo insieme per fermare la #fusione»… - GazzettadiSiena : Le parole di Eugenio Giani - AziendaliCrisi : MET - Mps, Giani dopo incontro con Cgil, Cisl e Uil: 'Lavoriamo insieme per fermare la fusione' - FirenzePost : Mps: Giani incontra i sindacati. Stop a fusione con Unicredit - ExPartibus : MPS, Giani incontra CGIL, CISL e UIL - -

Ultime Notizie dalla rete : Mps Giani

gonews

‘Lavoriamo insieme per fermare la fusione’ Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie. Lavoreremo insieme per indurre il Governo a mantenere le sue quote in MPS e per ...“Lavoreremo insieme per indurre il Governo a mantenere le sue quote in Mps e per fermare il processo, di cui si paventa un‘accelerazione, per la fusione ...