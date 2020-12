Mondiali 2022, sorteggio gironi: gli avversari dell’Italia (Di lunedì 7 dicembre 2020) Si sono svolti questo pomeriggio a Zurigo il sorteggio dei gironi di qualificazione ai Mondiali 2022 che si terranno in Qatar nel 2022. L’ Italia è stata sorteggiata nel gruppo C con Svizzera, Nord Irlanda, Bulgaria e Lituania. Mondiale 2022: Quali sono gli altri gironi? Ecco tutti i gironi di qualificazione: Gruppo A: Portogallo, Serbia, Irlanda, Lussemburgo, Azerbaijan Gruppo B: Spagna, Svezia, Gregia, Georgia, Kosovo Gruppo C: Italia, Nord Irlanda, Svizzera, Bulgaria, Lituania Gruppo D: Francia, Ucraina, Finlandia, Bosnia, Kazakistan Gruppo E: Belgio, Galles, Repubblica Ceca, Bielorussia, Estonia Gruppo F: Danimarca, Austria, Far Oer, Scozia, Israele Gruppo G: Olanda, Turchia, Norvegia, Montenegro, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 7 dicembre 2020) Si sono svolti questo pomeriggio a Zurigo ildeidi qualificazione aiche si terranno in Qatar nel. L’ Italia è stata sorteggiata nel gruppo C con Svizzera, Nord Irlanda, Bulgaria e Lituania. Mondiale: Quali sono gli altri? Ecco tutti idi qualificazione: Gruppo A: Portogallo, Serbia, Irlanda, Lussemburgo, Azerbaijan Gruppo B: Spagna, Svezia, Gregia, Georgia, Kosovo Gruppo C: Italia, Nord Irlanda, Svizzera, Bulgaria, Lituania Gruppo D: Francia, Ucraina, Finlandia, Bosnia, Kazakistan Gruppo E: Belgio, Galles, Repubblica Ceca, Bielorussia, Estonia Gruppo F: Danimarca, Austria, Far Oer, Scozia, Israele Gruppo G: Olanda, Turchia, Norvegia, Montenegro, ...

