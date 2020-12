Lino Banfi: età, altezza, peso, nome vero, la moglie e la malattia, i figli (Di lunedì 7 dicembre 2020) Che Italia sarebbe senza di lui? Noi lo chiamiamo Lino Banfi, ma non tutti sanno che all’anagrafe il grande comico pugliese si chiama Pasquale Zagaria. L’attore e showman pugliese è, a tutto diritto, uno dei simboli della commedia all’italiana. Come succedeva sempre in quei decenni, anche Lino Banfi ha dovuto fare tanta gavetta, lasciando la sua terra natia prima per Milano e poi per Roma. Fino all’esordio, al teatro, al fianco ad Enrico Montesano e al cinema con il duo comico di Ciccio Ingrassia e Franco Franchi. Il successo dai numeri enormi è arrivato con il film L’allenatore nel pallone, nel quale interpreta il ruolo di Oronzo Canà, allenatore di una squadra squattrinata che otterrà a fine anno la salvezza. Dal cinema alla televisione, un altro personaggio celebre legato a Lino ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 7 dicembre 2020) Che Italia sarebbe senza di lui? Noi lo chiamiamo, ma non tutti sanno che all’anagrafe il grande comico pugliese si chiama Pasquale Zagaria. L’attore e showman pugliese è, a tutto diritto, uno dei simboli della commedia all’italiana. Come succedeva sempre in quei decenni, ancheha dovuto fare tanta gavetta, lasciando la sua terra natia prima per Milano e poi per Roma. Fino all’esordio, al teatro, al fianco ad Enrico Montesano e al cinema con il duo comico di Ciccio Ingrassia e Franco Franchi. Il successo dai numeri enormi è arrivato con il film L’allenatore nel pallone, nel quale interpreta il ruolo di Oronzo Canà, allenatore di una squadra squattrinata che otterrà a fine anno la salvezza. Dal cinema alla televisione, un altro personaggio celebre legato a...

