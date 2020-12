La brutta gaffe di Manuela Arcuri | “Gabriel Garko gay? Facevamo tutto come i fidanzati normali”

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 7 dicembre 2020)ospite di Live, si è confrontata con l’ex fidanzato Gabriel, svelando di essersi sentita “usata” da lui dopo avere scoperto il suo orientamento sessuale: “, bene ma non benissimo.: “Io e Gabrielnormali, non sapevo fosse” Per me... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.