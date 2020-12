Koeman | Vogliamo il primo posto | niente turnover con la Juve Pjanic in ritardo De Ligt Peccato non sia qui

Sport_Mediaset : #Champions, #Barcellona, #Koeman: 'Vogliamo essere #primi e abbiamo buone possibilità'. #SportMediaset - Pall_Gonfiato : #BarcellonaJuventus, #Koeman: 'Vogliamo il primo posto e abbiamo buone possibilità' - BarcelonavsJuve : Verso Barça-Juve, Koeman: 'Vogliamo vincere. De Ligt? Peccato giochi con loro' Esto dicen en Italia de la Final - Notiziedi_it : Koeman “Che sfida tra Messi e CR7, vogliamo vincere il girone” - CinqueNews : Barça, Koeman: «Sono arrabbiato, vogliamo chiudere primi il girone» -

Ultime Notizie dalla rete : Koeman Vogliamo

Il tecnico dei catalani alla vigilia del match di Champions coi bianconeri, l'occasione per dimenticare una Liga finora povera di soddisfazioni: ...A Koeman viene chiesto anche del confronto Messi-Cristiano Ronaldo. L’allenatore del Barça ha elogiato entrambi i giocatori: “È fantastico che abbiano mantenuto questo livello per quindici anni, per m ...