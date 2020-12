Il no al Mes è un fatto numerico. I numeri in Parlamento non ci sono mai stati. Di Maio: “Bisogna evitare di incendiare il dibattito politico” (Di lunedì 7 dicembre 2020) La riforma del Mes “non piace nemmeno a me e infatti ritengo non sia necessario usare né il Mes pre-riforma, né quello post-riforma, né quello sanitario. Stiamo costruendo una montagna sul nulla. Perché i numeri in Parlamento per accedere a questo strumento non ci sono mai stati. Dall’altra parte, mi faccia dire, vedo un pressing ingiustificato: io rispetto le opinioni di tutti, ma bisogna evitare di incendiare il dibattito politico”. E’ quanto ha detto a Repubblica il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a proposito del dibattito sul Mes. “Questo Parlamento – ha aggiunto l’esponente M5S – è espressione del voto elettorale del 2018: il M5S è la prima forza politica, la sua voce non ha solo un peso, è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 7 dicembre 2020) La riforma del Mes “non piace nemmeno a me e infatti ritengo non sia necessario usare né il Mes pre-riforma, né quello post-riforma, né quello sanitario. Stiamo costruendo una montagna sul nulla. Perché iinper accedere a questo strumento non cimai. Dall’altra parte, mi faccia dire, vedo un pressing ingiustificato: io rispetto le opinioni di tutti, ma bisognadiil. E’ quanto ha detto a Repubblica il ministro degli Esteri, Luigi Di, a proposito delsul Mes. “Questo– ha aggiunto l’esponente M5S – è espressione del voto elettorale del 2018: il M5S è la prima forza politica, la sua voce non ha solo un peso, è ...

