Il 2021 dell’Iran tra Biden | voto e post-Khamenei Scrive Zacchi

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Il giornalista iraniano espatriato Mohammad Ahwaze ha diffuso su Twitter la notizia che vedrebbe la Guida suprema, Ali, fortemente malato, e che avrebbe trasferito i propri poteri al figlio, Mojtaba. Nella giornata odierna fonti ufficiali hanno smentito tale notizia, dichiarando che l’attuale leader e pienamente operativo e bollando come fake news queste “insinuazioni”, volte a “destabilizzare” la Repubblica islamica. Andiamo per punti: la successione diè una questione dibattuta, in Iran e non solo, da anni, causa l’età molto avanzata della Guida suprema e le diverse indiscrezioni sul suo stato di salute. Per questo negli anni sono state fatte molte ipotesi non solo su eventuali successori, ma anche sul processo di transizione. Secondo l’articolo 107 della Costituzione iraniana è ...