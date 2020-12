Giuseppe muore di Covid a 32 anni | non aveva patologie pregresse

Leggi su tpi

(Di lunedì 7 dicembre 2020)Mosca è morto per l’aggravarsi della polmonite bilaterale causata dal-19.32ed era privo di, una precisazione doverosa in questo periodo, per far comprendere la pericolosità del virus. Il giovane di Crispano in provincia di Napoli non ce l’ha fatta, da settimane lottava contro ilMosca era un tecnico della prevenzione e lavorava all’ASL di Marcianise ed era in attesa di un contratto a tempo indeterminato, i suoi colleghi lo ricordano con centinaia di post sui social. “Una preghiera per una giovane vita, piena di speranza e futuro, stroncata dal”. Nel suo comune lo ricordano come un ragazzo sempre disponibile e gentile: “Ho negli occhi e nel ...