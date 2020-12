Elodie regala corsi STEM ai bambini del Quartaccio

(Di lunedì 7 dicembre 2020), curati da Digital Education Lab,ti daa tutti idel: “Importante avere strumenti per sognare” “Avevo un sogno da bambina e grazie alla mia passione sono riuscita a realizzarlo. Sognare è importante, ma avere gli strumenti per farlo ancora di più”.scrive così sulla sua pagina Instagram, e poi aggiunge:… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Elodie regala

Corriere Nazionale

Corsi STEM, curati da Digital Education Lab, regalati da Elodie a tutti i bambini del Quartaccio: “Importante avere strumenti per sognare” “Avevo un sogno da bambina e grazie alla mia passione sono ...

Elodie in versione natalizia con il “Christmas EP”



“This is Elodie” arriva in versione natalizia con il “Christmas EP”: la cantante rivisita in versione intima quattro delle hit contenute nel disco Elodie ha il regalo di Natale perfetto per i suoi ...