Egitto, Ong: prolungata di 45 giorni la custodia per Zaki (Di lunedì 7 dicembre 2020) Altri 45 giorni di custodia per Patrick Zaki. Lo ha stabilito una corte antiterrorismo del Cairo domenica, secondo quanto annuncia in un tweet l'ong Eipr di cui fa parte il ricercatore egiziano, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 7 dicembre 2020) Altri 45diper Patrick. Lo ha stabilito una corte antiterrorismo del Cairo domenica, secondo quanto annuncia in un tweet l'ong Eipr di cui fa parte il ricercatore egiziano, ...

amnestyitalia : #Francia Macron riceve Al-Sisi nel picco della repressione: 17 Ong chiedono alla Francia di porre fine al sostegno… - amnestyitalia : ?? Ultim’ora #Egitto Sembra che Basher, Karim e Gasser, membri dell’Ong con cui collaborava Zaki, potrebbero essere… - Corriere : L’Egitto scarcera i colleghi di Zaki. Solo lo studente resta in carcere - TodayEuropa : #Attualità #Network Macron incontra al-Sisi, la protesta delle ong: 'Tace sui diritti umani in Egitto'… - GiovanniCalcara : 'Siamo stupiti che la Francia stia stendendo il tappeto rosso per un dittatore quando ci sono più di 60.000 prigion… -

Ultime Notizie dalla rete : Egitto Ong Egitto, rilasciati i tre dirigenti della Ong di Zaky la Repubblica Egitto, nulla da fare per Patrick Zaki: prolungata di 45 giorni la custodia in carcere

Lo ha stabilito la corte antiterrorismo del Cairo e secondo quanto annuncia in un tweet l'ong Eipr di cui fa parte il ricercatore ... per trascorrere vacanze in Egitto", si limita ad aggiungere il ...

Egitto. Doccia fredda per Zaki: resterà in carcere altri 45 giorni

Lo ha stabilito una corta antiterrorismo del Cairo ieri, secondo quanto annuncia in un tweet l'ong Eipr di cui fa parte il ricercatore egiziano, studente all'Università di Bologna ...

Lo ha stabilito la corte antiterrorismo del Cairo e secondo quanto annuncia in un tweet l'ong Eipr di cui fa parte il ricercatore ... per trascorrere vacanze in Egitto", si limita ad aggiungere il ...Lo ha stabilito una corta antiterrorismo del Cairo ieri, secondo quanto annuncia in un tweet l'ong Eipr di cui fa parte il ricercatore egiziano, studente all'Università di Bologna ...