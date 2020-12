Cotto e Mangiato ricetta 7 dicembre 2020: cappelletti alla zucca in brodo di zucca (Di lunedì 7 dicembre 2020) Questa settimana festosa inizia con una ricetta davvero semplice da fare a casa. Tessa ci delizia con la chef Chiara Pavan preparando i cappelletti alla zucca in brodo di zucca La ricetta Gli ingredienti della ricetta sono: 250 grammi di farina Olio Sale 2 uova 2 rossi d’uovo zucca con buccia e semi Menta Cicoria Procedimento Inizia con il preparare limpasto a base di uova farina olio e sale. Impastare poi mettere a riposare un’ora il panetto. Intanto prendere una zucca sbucciarla e privarla dei semi. Buccia e semi vanno messi in una teglia in forno a 180 gradi, idem la polpa, ma in una teglia a parte. Quando la buccia sarà croccata, ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 7 dicembre 2020) Questa settimana festosa inizia con unadavvero semplice da fare a casa. Tessa ci delizia con la chef Chiara Pavan preparando iindiLaGli ingredienti dellasono: 250 grammi di farina Olio Sale 2 uova 2 rossi d’uovocon buccia e semi Menta Cicoria Procedimento Inizia con il preparare limpasto a base di uova farina olio e sale. Impastare poi mettere a riposare un’ora il panetto. Intanto prendere unasbucciarla e privarla dei semi. Buccia e semi vanno messi in una teglia in forno a 180 gradi, idem la polpa, ma in una teglia a parte. Quando la buccia sarà croccata, ...

Torta al pompelmo rosa

Torta al pompelmo rosa

Un dolce originale e profumato, perfetto per un tè o per la colazione.

