"Cos'hanno trovato nella cassaforte di Alberto Genovese". Il testimone: sconcerto a Live (Di lunedì 7 dicembre 2020) Da Terrazza sentimento a villa Lolita a Ibiza. Adesso, dopo la 18 enne che sarebbe stata stuprata per 24 ore Alberto Genovese, spuntano le testimonianze di una 23 enne. Genovese, da nerd a mago delle start up, sembra essere il re mida del web: quello che toccava diventava oro. A Live Non è la D'Urso un testimone dice che avrebbe speso 150 mila euro di champagne. nella sua cassaforte sarebbe stati trovati 9mila euro di stupefacenti. Aerei privati, case al mare da 50mila euro al mese. Ora Genovese è in galera con accuse pesantissime: ad incastrarlo sono state le telecamere della sua casa. Lì avrebbe violentato e massacrato una 18 enne per 24 ore di fila. Ora, però, spuntano nuove testimonianze. E' uno scoop bomba della D'Urso. “In un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Da Terrazza sentimento a villa Lolita a Ibiza. Adesso, dopo la 18 enne che sarebbe stata stuprata per 24 ore, spuntano le testimonianze di una 23 enne., da nerd a mago delle start up, sembra essere il re mida del web: quello che toccava diventava oro. ANon è la D'Urso undice che avrebbe speso 150 mila euro di champagne.suasarebbe stati trovati 9mila euro di stupefacenti. Aerei privati, case al mare da 50mila euro al mese. Oraè in galera con accuse pesantissime: ad incastrarlo sono state le telecamere della sua casa. Lì avrebbe violentato e massacrato una 18 enne per 24 ore di fila. Ora, però, spuntano nuove testimonianze. E' uno scoop bomba della D'Urso. “In un ...

redazioneiene : Quasi 2 milioni di euro in 3 anni: cos’ha fatto l’azienda di Davide Casaleggio per il gigante del tabacco?… - martina63660998 : Anche pk tutti vorrebbero che Eli restasse basta vedere cos’ha fatto Alfonso in puntata per convincerla quindi loro… - moonljghtears : RT @Iperbole_: Breve storia esilarante Su Amazon è in vendita a 6.90 € il libro 'Perché Salvini merita rispetto e ammirazione'. Vari legh… - auryxlou : @Mari_perfectnow eh infatti io pure quando mi hai detto su cos'era avevo un po' ansia fosse una trashata ma i pirat… - AfareChe : Ieri mi hanno detto che lavoro facessi. Ho risposo Emily by night Mi hanno detto ,cos'é, Ho risposto ' guardo gen… -

Ultime Notizie dalla rete : Cos hanno IL CASO/ Cos’hanno in comune un avvocato, un pugile e un jazzista? Il Sussidiario.net Risse via social, Leo Gassmann: «Dove sono i genitori di questi ragazzi? C'è rabbia ma serve una guida»

«Quei video e quelle foto lasciano sbigottiti. Gli irresponsabili che erano lì in mezzo, senza indossare la mascherina e senza rispettare le distanze, forse non si rendono conto ...

Live Non è la D'Urso, Alberto Genovese e la cassaforte: "Cos'hanno trovato là dentro", sconcerto

Lì avrebbe violentato e massacrato una 18 enne per 24 ore di ... La discussione si fa accesa. Cosa si saranno detti?”, svela Live. “Quel giorno la vittima si rivolge ad un nuovo avvocato. Dopo quel ...

«Quei video e quelle foto lasciano sbigottiti. Gli irresponsabili che erano lì in mezzo, senza indossare la mascherina e senza rispettare le distanze, forse non si rendono conto ...Lì avrebbe violentato e massacrato una 18 enne per 24 ore di ... La discussione si fa accesa. Cosa si saranno detti?”, svela Live. “Quel giorno la vittima si rivolge ad un nuovo avvocato. Dopo quel ...