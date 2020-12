“Chiunque tu sia | prega tanto e bene…” Mario Balotelli | davvero una brutta sorpresa | fa vedere le immagini e promette vendetta FOTO

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Sia quando gioca, sia quando non gioca,attira sempre l’attenzione. Recentemente si è tornati a parlare del talentuoso ma mai sbocciato veramente calciatore italiano perché indosserà la maglia del Monza, scelto da Adriano Galliani per la società di Silvio Berlusconi. Ma la notizia non riguarda il rettangolo di gioco, bensì quanto avvenuto fuori, in particolare ad una macchina di. L’auto è stata devastata dai vandali e a quanto parenon l’ha presa benissimo, anzi. Conosciuto per i suoi modi di fare spesso sopra le righe, come quando è intervenuto al Grande Fratello con frasi piuttosto choc su Dayane Mello, anche stavolta Supersi è dimostrato poco incline alla moderazione. E, in un video su Instagram,prima ha mostrato i danni subiti dalla ...