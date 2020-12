Brescia, Diego Lopez verso l’esonero: pronto Dionigi (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il Brescia si prepara nuovamente a cambiare guida tecnica. Dopo l’avvicendamento tra Gigi Delneri e Diego Lopez, avvenuto dopo la seconda giornata di Serie B, ora le rondinelle si apprestano ad accogliere un nuovo tecnico. Si tratta di Davide Dionigi, reduce dall’esperienza sulla panchina dell’Ascoli. Domani, alle 15:00, la squadra lombarda dovrà scendere in campo per il recupero della 5a giornata di campionato contro la Cremonese. Brescia, Diego Lopez verso l’esonero Il Brescia è pronto a cambiare per la seconda volta in stagione il proprio allenatore. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il presidente Cellino avrebbe deciso di esonerare Diego Lopez. Dopo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ilsi prepara nuovamente a cambiare guida tecnica. Dopo l’avvicendamento tra Gigi Delneri e, avvenuto dopo la seconda giornata di Serie B, ora le rondinelle si apprestano ad accogliere un nuovo tecnico. Si tratta di Davide, reduce dall’esperienza sulla panchina dell’Ascoli. Domani, alle 15:00, la squadra lombarda dovrà scendere in campo per il recupero della 5a giornata di campionato contro la Cremonese.Ila cambiare per la seconda volta in stagione il proprio allenatore. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il presidente Cellino avrebbe deciso di esonerare. Dopo ...

