Antonella Elia caccia Pietro Delle Piane e interviene la polizia, il caso a Live Non è la D’Urso (Di lunedì 7 dicembre 2020) Antonella Elia al Grande Fratello Vip 5 aveva annunciato di essere tornata single e di aver concluso la sua storia d’amore con Pietro Delle Piane. Non è la prima volta che l’opinionista del GF Vip aveva parlato di crisi ma stavolta sembra davvero definitiva. Antonella Elia e la rottura con Pietro Pietro Delle Piane è stato ospite a Live Non è la D’Urso, e ha confermato che Antonella Elia lo ha cacciato di casa circa due settimane fa. Proprio alcuni giorni fa, al Grande Fratello, la Elia aveva detto ad Alfonso Signorini, che la sua relazione con Pietro Delle ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 7 dicembre 2020)al Grande Fratello Vip 5 aveva annunciato di essere tornata single e di aver concluso la sua storia d’amore con. Non è la prima volta che l’opinionista del GF Vip aveva parlato di crisi ma stavolta sembra davvero definitiva.e la rottura conè stato ospite aNon è la, e ha confermato chelo hato di casa circa due settimane fa. Proprio alcuni giorni fa, al Grande Fratello, laaveva detto ad Alfonso Signorini, che la sua relazione con...

GCamberi : @JustRiccardo Beh, insomma, sull’infallibilità di Antonella Elia non ci giurerei: qualche cantonata l’ha presa anche lei - csmeeseeks : RT @bayxreche: riassunto di questa serata: Dayane finta eliminata Rosa disperata Dayane immune 38% Facce di tutti sconvolti Dayane lascia… - isabellakierspe : RT @bayxreche: riassunto di questa serata: Dayane finta eliminata Rosa disperata Dayane immune 38% Facce di tutti sconvolti Dayane lascia… - LSantillo_96 : Ancora su Antonella Elia, Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi: al mio paese, e in italiano, 'provocatrice' non vu… - DandywOlly : @domenicalive E ma lui mi da l'impressione di essere un tipo un po' irascibile. Già immagino poi anche che litigare… -