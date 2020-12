Addio al radiotelescopio di Arecibo, per 53 anni il più grande orecchio del mondo sul cosmo (Di lunedì 7 dicembre 2020) Addio Arecibo. Il radiotelescopio situato a Porto Rico, per 53 anni il più grande radiotelescopio single-dish del mondo con la sua apertura di 305 metri e sorpassato nel 2016 dal radiotelescopio cinese Fast (diametro di 500 metri), dopo aver sopportato nei 57 anni dalla sua costruzione uragani, tempeste tropicali e terremoti, è crollato lo scorso 1 dicembre come conseguenza di alcuni danni ingenti subiti quest'anno, che avevano già reso inevitabile la decisione amara della sua smantellamento, per motivi di sicurezza.Prima la rottura a metà agosto di uno dei cavi ausiliari che sostengono il sub-riflettore sospeso a 150 metri di altezza sopra il disco, - ricorda Media Inaf, il notiziario online dell'Istituto nazionale ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 7 dicembre 2020). Ilsituato a Porto Rico, per 53il piùsingle-dish delcon la sua apertura di 305 metri e sorpassato nel 2016 dalcinese Fast (diametro di 500 metri), dopo aver sopportato nei 57dalla sua costruzione uragani, tempeste tropicali e terremoti, è crollato lo scorso 1 dicembre come conseguenza di alcuni dingenti subiti quest'anno, che avevano già reso inevitabile la decisione amara della sua smantellamento, per motivi di sicurezza.Prima la rottura a metà agosto di uno dei cavi ausiliari che sostengono il sub-riflettore sospeso a 150 metri di altezza sopra il disco, - ricorda Media Inaf, il notiziario online dell'Istituto nazionale ...

