Abruzzo, Boccia e Speranza diffidano Marsilio: “Revochi l’ordinanza o gravi conseguenze” (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA – I ministri della salute Roberto Speranza e degli affari regionali Francesco Boccia diffidano il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e lo invitano a revocare l’ordinanza con la quale ha decretato il passaggio dell’Abruzzo dalla zona rossa a quella arancione. Leggi su dire (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA – I ministri della salute Roberto Speranza e degli affari regionali Francesco Boccia diffidano il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e lo invitano a revocare l’ordinanza con la quale ha decretato il passaggio dell’Abruzzo dalla zona rossa a quella arancione.

