A Roma alberi cadono in strada, il maltempo continua incessantemente (Di lunedì 7 dicembre 2020) Voragini, allagamenti e alberi caduti in strada gli interventi che hanno effettuato vigili del fuoco, volontari della protezione civile ed agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Prosegue ormai già da oltre 48 ore il maltempo nella Capitale. Sono stati infatti riscontrati nel weekend circa 250 interventi delle forze dell'ordine per problemi legati alle cattive condizioni meteo. In via Latina, zona Alberone, si è aperta una profonda voragine che ha obbligato la chiusura della strada dalla Caffarella sino a via Cesare Baronio. In varie zone inoltre sono caduti rami sulla strada che hanno danneggiato le vetture parcheggiate, come accaduto nei quartieri dell'Appio Latino e vicino la Via del Mare, direzione Ostia.

