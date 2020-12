Zangrillo: “Non apparirò più in televisione” (Di domenica 6 dicembre 2020) Alberto Zangrillo ha ufficialmente annunciato che non andrà più in tv. Lo ha detto alla trasmissione di Peter Gomez, Nove. Quella a Nove è stata la sua ultima apparizione televisiva, e adesso, dice, “intende dedicarsi unicamente all’attività clinica dopo essere stato uno degli esperti più interpellati dai media sulla pandemia”. “Ho capito che sono molto più utile a fianco di un malato che non di fronte a una telecamera o davanti a una scrivania domestica. Quindi lascio questo posto, lascio lo spazio agli altri che sono più bravi di me a comunicare e mi dimentico di tutti e invece non mi voglio dimenticare dei miei malati“. Tuttavia, non ha mancato di indirizzare qualche frecciatina ai suoi colleghi: “Di questi giorni sono alcune classifiche di cui non tengo conto, che però fanno vedere come coloro che quotidianamente, e anche più volte al giorno, compaiono ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 6 dicembre 2020) Albertoha ufficialmente annunciato che non andrà più in tv. Lo ha detto alla trasmissione di Peter Gomez, Nove. Quella a Nove è stata la sua ultima apparizione televisiva, e adesso, dice, “intende dedicarsi unicamente all’attività clinica dopo essere stato uno degli esperti più interpellati dai media sulla pandemia”. “Ho capito che sono molto più utile a fianco di un malato che non di fronte a una telecamera o davanti a una scrivania domestica. Quindi lascio questo posto, lascio lo spazio agli altri che sono più bravi di me a comunicare e mi dimentico di tutti e invece non mi voglio dimenticare dei miei malati“. Tuttavia, non ha mancato di indirizzare qualche frecciatina ai suoi colleghi: “Di questi giorni sono alcune classifiche di cui non tengo conto, che però fanno vedere come coloro che quotidianamente, e anche più volte al giorno, compaiono ...

