Vaccino | Zingaretti | “Da ex malato Covid dico che va fatto Torneremo a vivere solo se una massa enorme aderirà alla campagna”

"Da ex-malato di Covid dico che il Vaccino va fatto". Lo sottolinea Nicola Zingaretti intervistato a Sky tg24Live In Courmayeur l'evento di Sky TG24 per portare il dibattito sul territorio. "Sappiamo che Torneremo a vivere solo se una massa enorme di persone si vaccinerà", dice il segretario del Pd che sottolinea come ci sia "una responsabilità individuale, ma anche una collettiva". Perché senza una grande diffusione del Vaccino "l'Italia muore"

Roma, 05 dic 19:38 - (Agenzia Nova) - "Sì, farei il vaccino, anche se ancora sono immune perché ... Lo ha detto a SkyTG24 Live In Courmayeur, il segretario del Pd Nicola Zingaretti. "C'è una ...

Speranza e Conte dovrebbero vaccinarsi in pubblico, lo vogliono gli italiani

Sondaggio Dire-Tecnè: Per il 78,5% degli italiani dovrebbero fare come promesso da Obama e Biden. Cresce la prudenza sul vaccino. Politica, la Lega allunga sul Pd ...

