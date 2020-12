The Mandalorian 2: Robert Rodriguez ha sostituito all’ultimo un altro regista (Di domenica 6 dicembre 2020) Robert Rodriguez, regista dell'episodio più recente di The Mandalorian 2, non era la prima scelta per quell'incarico: 'Era un sogno, ed è andata oltre le mie aspettative'. Robert Rodriguez, regista dell'episodio più recente di The Mandalorian 2, non era la prima scelta per quell'incarico. Il cineasta lo ha svelato durante una chiacchierata con GamesRadar per parlare del suo nuovo progetto, prossimamente su Netflix. Questo il suo commento in merito: "Io e Jon Favreau siamo amici, e mi ha chiamato per dirmi che gli serviva un sostituto per uno dei registi, e io ho risposto 'Certo, verrò a giocare nell'universo di Star Wars!'. Era un sogno, ed è andata oltre le mie aspettative. ... Era come entrare nella propria infanzia." The Mandalorian ... Leggi su movieplayer (Di domenica 6 dicembre 2020)dell'episodio più recente di The2, non era la prima scelta per quell'incarico: 'Era un sogno, ed è andata oltre le mie aspettative'.dell'episodio più recente di The2, non era la prima scelta per quell'incarico. Il cineasta lo ha svelato durante una chiacchierata con GamesRadar per parlare del suo nuovo progetto, prossimamente su Netflix. Questo il suo commento in merito: "Io e Jon Favreau siamo amici, e mi ha chiamato per dirmi che gli serviva un sostituto per uno dei registi, e io ho risposto 'Certo, verrò a giocare nell'universo di Star Wars!'. Era un sogno, ed è andata oltre le mie aspettative. ... Era come entrare nella propria infanzia." The...

